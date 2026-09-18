Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Давор Здравковски - статистика

АЕЛ
20 марта 1998 (28), Скопье
#6 | Полузащитник
175 см
Северная Македония
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
6 : 0
06.09.2026
АЕЛ
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
24
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
1' - 56'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 0
14.05.2025
Килмарнок
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
3 : 0
10.05.2025
Мазервелл
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.05.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
3 : 2
26.04.2025
Сент-Джонстон
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Мазервелл
0 : 0
12.04.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Килмарнок
2 : 0
05.04.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Мазервелл
2 : 2
15.03.2025
Сент-Миррен
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Рейнджерс
1 : 2
01.03.2025
Мазервелл
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Мазервелл
2 : 1
26.02.2025
Данди
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
22.02.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
1 : 3
02.02.2025
Селтик
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
25.01.2025
Мазервелл
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хиберниан
3 : 1
11.01.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Килмарнок
0 : 0
08.01.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Мазервелл
2 : 0
05.01.2025
Абердин
1' - 78'
8'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
02.01.2025
Мазервелл
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 2
29.12.2024
Рейнджерс
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Селтик
4 : 0
26.12.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 1
20.12.2024
Килмарнок
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
4 : 3
14.12.2024
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
0 : 1
07.12.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди
4 : 1
04.12.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 3
30.11.2024
Хиберниан
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
2 : 1
09.11.2024
Сент-Джонстон
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
30.10.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Мазервелл
0 : 3
27.10.2024
Селтик
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 1
19.10.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
1 : 2
05.10.2024
Мазервелл
1' - 46'
22'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
2 : 1
28.09.2024
Сент-Миррен
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
2 : 1
14.09.2024
Мазервелл
1' - 46'
23'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 1
25.08.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
2 : 1
10.08.2024
Мазервелл
1' - 76'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Главные новости
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
3
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
2
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
5
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+