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    Роберт Полиевка - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Полиевка
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 1' -69' Словакия 2:0 Босния и Герцеговина
    40'
    23.03.2023 1' -73' Словакия 0:0 Люксембург
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