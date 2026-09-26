Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Георгий Каргинов - статистика

Нарт
29 января 2001 (25), Владикавказ
#15 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Нефтяник
1 : 1
26.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 90'
77'
2'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нарт
21
2
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Нефтяник
1 : 1
26.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 90'
77'
2'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Кызылташ
3 : 2
29.08.2026
Нарт
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
15.08.2026
Нарт
1' - 62'
42'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нарт
2 : 0
08.08.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
2 : 1
01.08.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Был в запасе
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
26'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
1' - 90'
6'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
0 : 1
02.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Нарт
0 : 0
18.04.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Ростов-2
0 : 1
11.04.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Нарт
5 : 0
04.04.2026
Нефтяник
1' - 90'
Главные новости
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
1
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
2
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+