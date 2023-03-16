Хорхе Паскуаль - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Альмерия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Альмерия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Был в запасе
|Вильярреал
|0:1
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч