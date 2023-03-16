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    Хорхе Паскуаль - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Хорхе
    Фамилия Паскуаль
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Родной город Альмерия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 Был в запасе Вильярреал 0:1 Андерлехт Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
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