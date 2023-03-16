Исак Алемайеху Мулугета - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Алемайеху Мулугета
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умеа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2006 (16 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Алемайеху Мулугета
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умеа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2006 (16 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|81' - 90'
|Юргорден
|0:3
|Лех
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|81' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|0:3
|Лех (Познань)