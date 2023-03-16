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    Исак Алемайеху Мулугета - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Исак
    Фамилия Алемайеху Мулугета
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Родной город Умеа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 2006 (16 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 81' - 90' Юргорден 0:3 Лех Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 81' -90' Юргорден (Стокгольм) 0:3 Лех (Познань)
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