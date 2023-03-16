Дани Перес - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Был в запасе
|Бетис
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч