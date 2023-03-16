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    Дани Перес - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Дани
    Фамилия Перес
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2005 (17 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 Был в запасе Бетис 0:1 Манчестер Юнайтед Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
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