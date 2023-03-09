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    Карлос Морос - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Морос
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Родной город Сагунто
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 82' - 90' Юргорден 0:3 Лех Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 82' -90' Юргорден (Стокгольм) 0:3 Лех (Познань)
    09.03.2023 1' -90' Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
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