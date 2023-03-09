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    Оливер Берг - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Оливер
    Фамилия Берг
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 августа 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -90' Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
    Россия
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