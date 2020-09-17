Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Амин Талаль - статистика

Тобол
5 июня 1996 (30), Касабланка
#14 | Полузащитник
176 см
Марокко
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 76'
16'
63'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
12
1
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 76'
16'
63'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
1' - 90'
60'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Иртыш
0 : 2
16.08.2026
Тобол
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 0
26.07.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
28.05.2026
Тобол
1' - 90'
24'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
1' - 33'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
1
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
4
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
5
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
2
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+