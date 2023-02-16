Амин Талаль - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Талаль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Талаль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:1
|Шериф
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|09.03.2023
|70' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|16.02.2023
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Партизан (Белград)