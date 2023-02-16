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    Амин Талаль - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Амин
    Фамилия Талаль
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Касабланка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 1' - 90' Ницца 3:1 Шериф Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Шериф (Тирасполь)
    09.03.2023 70' -90' Шериф (Тирасполь) 0:1 Ницца (Ницца)
    16.02.2023 1' -90' Шериф (Тирасполь) 0:1 Партизан (Белград)
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