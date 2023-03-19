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    Анже Н'Гессан - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Анже
    Фамилия Н'Гессан
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.03.2023 Был в запасе Торино 0:4 Наполи Италия. Серия А, 27 тур
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