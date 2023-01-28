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    Джонатан Морси - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Морси
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 октября 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 64' Панетоликос 0:1 Ионикос Греция. Суперлига, 3 тур
    01.04.2023 75' - 90' Панетоликос 1:3 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 2 тур
    18.03.2023 88' - 90' Астерас 2:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 19 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -64' Панетоликос (Агринио) 0:1 Ионикос (Никея)
    01.04.2023 75' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 ПАС Ламия (Ламия)
    18.03.2023 88' -90' Астерас (Триполис) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    12.03.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    06.03.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 72' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 1' -78' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    41'
    05.02.2023 1' -71' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.01.2023 1' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    39' 63'
    20.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 73' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    13.11.2022 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 1' -84' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 67' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 1' -89' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    16.10.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    08.10.2022 66' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    03.10.2022 1' -59' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    7'
    17.09.2022 60' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 1' -68' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 70' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
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