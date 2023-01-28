Джонатан Морси - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Морси
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Морси
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 64'
|Панетоликос
|0:1
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 3 тур
|01.04.2023
|75' - 90'
|Панетоликос
|1:3
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 2 тур
|18.03.2023
|88' - 90'
|Астерас
|2:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|19
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -64'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Ионикос (Никея)
|01.04.2023
|75' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.03.2023
|88' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|06.03.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|72' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|1' -78'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|41'
|05.02.2023
|1' -71'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|39' 63'
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|73' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|13.11.2022
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -84'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|67' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|1' -89'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|66' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -59'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|7'
|17.09.2022
|60' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -68'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|70' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)