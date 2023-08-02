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    Андрей Шерешков - статистика

    #80 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Шерешков
    Команда 2DROTS
    Состав Основной
    Родной город Братск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2001 (22 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 72' - 90' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    2DROTS 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 72' -90' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    77'
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