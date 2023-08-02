Андрей Шерешков - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шерешков
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шерешков
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|72' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|77'