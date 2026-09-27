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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Каден Кларк
Статистика
€ 1 млн
Каден Кларк - статистика
Сиэтл
27 мая 2003 (23)
#8 | Полузащитник
180 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
82' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
84' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
7
0
0
1
0
Сиэтл
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
82' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
84' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
77' - 90'
90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
82' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
82' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
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