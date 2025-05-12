Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Элайджа Моррисон - статистика

Бристоль Сити
18 марта 2006 (20)
#31 | Нападающий
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
12.05.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
2 : 2
03.05.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
4 : 0
28.04.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лутон Таун
3 : 1
21.04.2025
Бристоль Сити
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
2 : 1
18.04.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
2 : 1
08.04.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
2 : 1
05.04.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бернли
1 : 0
29.03.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
2 : 1
14.03.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
1 : 1
08.03.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Миллуолл
0 : 2
04.03.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
1 : 1
15.02.2025
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
2 : 0
12.02.2025
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
0 : 1
09.02.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
1 : 0
04.01.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Вест Бромвич
2 : 0
22.12.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 1
10.12.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Портсмут
3 : 0
07.12.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бристоль Сити
4 : 0
30.11.2024
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
1 : 0
26.11.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
0 : 1
23.11.2024
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
0 : 2
09.11.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
05.11.2024
Шеффилд Юнайтед
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
26.10.2024
Лидс
78' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 2
22.10.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
0 : 2
19.10.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+