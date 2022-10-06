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    Адриэль Ба Луа - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Адриэль
    Фамилия Ба Луа
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июля 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 73' - 90' Юргорден 0:3 Лех Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 73' -90' Юргорден (Стокгольм) 0:3 Лех (Познань)
    09.03.2023 71' -90' Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
    82'
    23.02.2023 1' -85' Лех (Познань) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    03.11.2022 Был в запасе Лех (Познань) 3:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 Лех (Познань)
    13.10.2022 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:1 Лех (Познань)
    06.10.2022 Был в запасе Лех (Познань) 0:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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