Адриэль Ба Луа - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Адриэль
|Фамилия
|Ба Луа
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Адриэль
|Фамилия
|Ба Луа
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|73' - 90'
|Юргорден
|0:3
|Лех
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|73' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|0:3
|Лех (Познань)
|09.03.2023
|71' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|82'
|23.02.2023
|1' -85'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)