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    Джо Хилтон - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Джо
    Фамилия Хилтон
    Команда Блэкберн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 октября 1999 (23 года)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 Был в запасе Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Блэкберн 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
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