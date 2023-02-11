Джо Хилтон - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Хилтон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 октября 1999 (23 года)
|Рост
|195
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Хилтон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 октября 1999 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур