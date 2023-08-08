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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Уолсолл
Блэкберн - Уолсолл: обзор матча 08 августа 2023
Блэкберн
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
4 : 3
Завершен
Уолсолл
40'
Н. Эннис
50'
Д. Гаррет
67'
Д. Бакли
19'
О. МакЭнти
37'
Р. Тирни
85'
R. Maher
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Уолсолл
Замена
С. Тронстад
️️️️
А. Уортон
88'
85'
ГОЛ! 3:3!
R. Maher
Пас отдал
А. Оте
81'
Желтая карточка
D. Johnson
77'
Замена
R. Maher
️️️️
J. Riley
74'
Замена
И. Хатчинсон
️️️️
Р. Тирни
Замена
Г. Леонард
️️️️
Н. Эннис
70'
68'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
68'
Замена
А. Оте
️️️️
C. Hussey
ГОЛ! 3:2!
Д. Бакли
67'
Замена
Д. Хайам
️️️️
С. Барнс
58'
Замена
Г. Пикеринг
️️️️
Д. Бэтти
58'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гаррет
Пас отдал
Д. Бакли
50'
ГОЛ! 1:2!
Н. Эннис
Пас отдал
Р. Хеджс
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Тирни
Пас отдал
Д. Фоулкс
19'
ГОЛ! 0:1!
О. МакЭнти
Пас отдал
Р. Тирни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
18
Сэм Барнс
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Джейк Бэтти
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
9
Найл Эннис
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Уолсолл
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
4-1-2-2
25
Хилтон
18
Барнс
16
Уортон
24
Бэтти
2
Бриттан
30
Гаррет
6
Бакли
20
Уортон
26
Хеджс
9
Эннис
3-1-5
1
12
Фоулкс
6
МакЭнти
5
Дэниелс
26
Тирни
23
18
Джеймс-Тейлор
14
7
8
24
Бэтти
3
Пикеринг
3
Пикеринг
24
Бэтти
18
Барнс
5
Хайам
5
Хайам
18
Барнс
20
Уортон
6
Тронстад
6
Тронстад
20
Уортон
9
Эннис
9
Леонард
9
Леонард
9
Эннис
7
16
16
7
26
Тирни
21
Хатчинсон
21
Хатчинсон
26
Тирни
23
15
Оте
15
Оте
23
18
Джеймс-Тейлор
39
39
18
Джеймс-Тейлор
Остались в запасе
Блэкберн
Уолсолл
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
24
Harry Williams
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Остались в запасе
24
Harry Williams
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Блэкберн - Уолсолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Информация о матче
Стадион:
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