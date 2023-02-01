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    Mehmet Feyzi Yıldırım - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Mehmet Feyzi Yıldırım
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Касымпаша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 Был в запасе Хатайспор (Антакья) 1:0 Касымпаша (Стамбул)
    01.02.2023 79' -90' Касымпаша (Стамбул) 5:1 Гиресунспор (Гиресун)
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