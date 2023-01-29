Эмека Эзе - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Эмека
|Фамилия
|Эзе
|Команда
|Истанбулспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Эмека
|Фамилия
|Эзе
|Команда
|Истанбулспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Истанбулспор
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2023
|1' -67'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Истанбулспор (Стамбул)
|4'
|29.01.2023
|1' -90'
|Истанбулспор (Стамбул)
|2:4
|Кайсериспор (Кайсери)