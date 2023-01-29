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    Эмека Эзе - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Эмека
    Фамилия Эзе
    Команда Истанбулспор
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Истанбулспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2023 1' -67' Коньяспор (Конья) 0:1 Истанбулспор (Стамбул)
    4'
    29.01.2023 1' -90' Истанбулспор (Стамбул) 2:4 Кайсериспор (Кайсери)
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