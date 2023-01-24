Андреас Иван - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Иван
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Питешти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Иван
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Питешти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)