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    Андреас Иван - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Андреас
    Фамилия Иван
    Команда Шальке-04
    Состав Молодежный
    Родной город Питешти
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    24.01.2023 46' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
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