Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000 Чемпионат России 1999 Чемпионат России 1998