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    Саркис Овсепян - статистика

    Защитник
    Имя Саркис
    Фамилия Овсепян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 1972 (50 лет)
    Рост 180
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2012 1' -90' Болгария 1:0 Армения
    07.09.2012 1' -90' Мальта 0:1 Армения
    82'
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