Мигель Рейзинью - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рейзинью
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рейзинью
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боавишта
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2023
|82' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:1
|Боавишта (Порту)
|86'
|12.11.2022
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|1:4
|Порту (Порту)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)