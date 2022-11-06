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    Мигель Рейзинью - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Рейзинью
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1999 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боавишта 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2023 82' -90' Эшторил (Эшторил) 2:1 Боавишта (Порту)
    86'
    12.11.2022 Был в запасе Боавишта (Порту) 1:4 Порту (Порту)
    06.11.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Боавишта (Порту)
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