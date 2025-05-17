Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Мигель Рейзинью - статистика

Мамелоди Сандаунс
9 апреля 1999 (27)
#7 | Полузащитник
184 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
28
5
0
11
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
1' - 90'
34'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
1' - 90'
49'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
81' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
0 : 2
07.04.2025
Боавишта
46' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
1 : 3
01.04.2025
Жил Висенте
1' - 52'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
1 : 0
16.03.2025
Боавишта
46' - 90'
77'
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 2
09.03.2025
Витория Гимараеш
70' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
22.02.2025
Боавишта
1' - 51'
45'
51'
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 2
31.01.2025
Фамаликан
1' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
2 : 3
20.01.2025
Каза Пиа
1' - 80'
53'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
Боавишта
1' - 90'
29'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 2
14.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 2
09.11.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
26.10.2024
Морейренcе
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
06.10.2024
Боавишта
51' - 90'
90, 90'
70'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
54' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
1' - 87'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 1
18.08.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 1
10.08.2024
Боавишта
1' - 90'
77'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+