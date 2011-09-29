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    Юрген Заумель - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Юрген
    Фамилия Заумель
    Команда Адмира Ваккер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2011 1' -90' Штурм (Грац) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    29.09.2011 56' -90' АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
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