Юрген Заумель - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Заумель
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Заумель
|Команда
|Адмира Ваккер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2011
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.09.2011
|56' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Штурм (Грац)