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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Андерлехт
Штурм - Андерлехт: обзор матча 20 октября 2011
Штурм
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
66'
Г. Жилле
75'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Андерлехт
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Ф. Канесин
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
М. Йованович
Замена
Л. Маречек
️️️️
Л. Билья
Замена
А. Хольцл
️️️️
П. Вольф
ГОЛ! 0:2!
М. Суарес
Пас отдал
Д. Мбокани
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
Ф. Фельдхофер
️️️️
Ф. Кайнц
Вторая желтая
Т. Бургшталлер
ГОЛ! 0:1!
Г. Жилле
Замена
М. Хаас
️️️️
Д. Бодул
Желтая карточка
М. Дудич
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Т. Бургшталлер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Юрген Заумель
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Имре Сабич
ЦФ
33
Патрик Вольф
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
10
Самир Муратович
АП
8
Андреас Хольцл
ПП
7
Марио Хаас
ЦФ
42
Роман Кинаст
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
10
Кану
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
4-2-1-3
22
Чавлина
14
Клем
12
Дудич
13
Бургшталлер
17
Эренрайх
10
Заумель
6
Вебер
11
Кайнц
33
Вольф
11
Сабич
10
Бодул
3-1-4-2
1
Прото
4
Сафари
23
Юхас
27
Василевски
8
Куяте
16
Клестан
30
Жилле
6
Билья
11
Йованович
70
Мбокани
7
Суарес
10
Бодул
7
Хаас
7
Хаас
10
Бодул
11
Кайнц
5
Фельдхофер
5
Фельдхофер
11
Кайнц
33
Вольф
8
Хольцл
8
Хольцл
33
Вольф
6
Билья
23
Маречек
23
Маречек
6
Билья
7
Суарес
55
Канесин
55
Канесин
7
Суарес
70
Мбокани
19
де Суттер
19
де Суттер
70
Мбокани
Остались в запасе
Штурм
Андерлехт
34
Александр Шахнер
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
10
Самир Муратович
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
34
Александр Шахнер
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
10
Самир Муратович
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Остались в запасе
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Штурм - Андерлехт
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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