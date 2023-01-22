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    Диего Кольядо - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Кольядо
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Родной город Гранада
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 2001 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 90' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Вильярреал (Вильярреал)
    30.01.2023 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.01.2023 86' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Жирона (Жирона)
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