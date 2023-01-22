Диего Кольядо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Кольядо
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Кольядо
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|90' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.01.2023
|86' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Жирона (Жирона)