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    Ютаро Ода - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Ютаро
    Фамилия Ода
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 2001 (21 год)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Хартс 0:2 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
    01.04.2023 80' - 90' Килмарнок 2:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
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