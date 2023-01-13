Ютаро Ода - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Ютаро
|Фамилия
|Ода
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Ютаро
|Фамилия
|Ода
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Хартс
|0:2
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
|01.04.2023
|80' - 90'
|Килмарнок
|2:1
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.04.2023
|80' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|08.03.2023
|44' -65'
|Селтик (Глазго)
|3:1
|Хартс (Эдинбург)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|19.02.2023
|78' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:0
|Хартс (Эдинбург)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|01.02.2023
|72' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|29.01.2023
|1' -46'
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:0
|Хартс (Эдинбург)
|18.01.2023
|85' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|5:0
|Абердин (Абердин)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)