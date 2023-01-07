Юки Кобаяси - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Кобаяси
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Кобаяси
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Селтик
|0:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:0
|Хартс (Эдинбург)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Абердин (Абердин)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|3:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:2
|Селтик (Глазго)
|18.01.2023
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Килмарнок (Килмарнок)