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    Юки Кобаяси - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Юки
    Фамилия Кобаяси
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Кобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 2000 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Селтик 0:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 Был в запасе Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:0 Хартс (Эдинбург)
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:5 Селтик (Глазго)
    18.02.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 4:0 Абердин (Абердин)
    05.02.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 1:4 Селтик (Глазго)
    01.02.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 3:0 Ливингстон (Ливингстон)
    29.01.2023 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 0:2 Селтик (Глазго)
    18.01.2023 1' -90' Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:0 Килмарнок (Килмарнок)
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