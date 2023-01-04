Николаос Атанасиу - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Атанасиу
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Атанасиу
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атромитос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|04.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|09.11.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|16.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)