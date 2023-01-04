Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николаос Атанасиу - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Николаос
    Фамилия Атанасиу
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    04.03.2023 Был в запасе Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 1' - 90' Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атромитос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    04.03.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 Атромитос (Перистери)
    26.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    12.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    28.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    22.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    14.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    08.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    04.01.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    28.12.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    13.11.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Атромитос (Перистери)
    09.11.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    05.11.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 2:1 Атромитос (Перистери)
    22.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    16.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    10.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:1 ПАС (Яннина)
    02.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    17.09.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    10.09.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    04.09.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    20.08.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11