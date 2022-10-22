Итан Эрхахон - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Эрхахон
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Эрхахон
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|20
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.01.2023
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|02.01.2023
|1' -7'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|7'
|28.12.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|1' -46'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|30'
|12.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.11.2022
|1' -62'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|83' 57'
|15.10.2022
|1' -69'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|1' -70'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|58'
|27.08.2022
|1' -79'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -87'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)