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    Дион Де Неве - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Дион
    Фамилия Де Неве
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 79' - 90' Кортрейк 0:1 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    24.02.2023 Был в запасе Зюлте-Варегем 3:3 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 90' - 90' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 Был в запасе Стандард 0:2 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кортрейк 10 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 79' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    24.02.2023 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 3:3 Кортрейк (Кортрейк)
    19.02.2023 90' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:2 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2023 66' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 46' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Остенде (Остенде)
    21.01.2023 1' -64' Мехелен (Мехелен) 3:2 Кортрейк (Кортрейк)
    33'
    18.01.2023 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 3:2 Серен (Серен)
    15.01.2023 73' -90' Гент (Гент) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    08.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    13.11.2022 42' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:4 Гент (Гент)
    06.11.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 3:1 Кортрейк (Кортрейк)
    29.10.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    06.08.2022 78' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    31.07.2022 90' -90' Серен (Серен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    23.07.2022 75' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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