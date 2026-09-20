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Аргентина. Примера
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Росарио Сентраль
Гастон Авила
Статистика
€ 3,50 млн
Гастон Авила - статистика
Росарио Сентраль
30 сентября 2001 (25), Росарио
#13 | Защитник
182 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 90'
45'
76'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
27
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
1' - 71'
34'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.09.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
13' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
1 : 1
03.08.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
1' - 90'
32'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 1
19.07.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
5 : 0
02.06.2025
Форталеза
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
0 : 2
26.05.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
Был в запасе
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