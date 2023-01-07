Гастон Авила - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|5:0
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Генк
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|5:0
|Мехелен (Мехелен)
|26.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|18.02.2023
|46' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.02.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|1' -85'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|90' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:1
|Стандард (Льеж)
|18.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:3
|Антверпен (Антверпен)
|15.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|07.01.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Гент (Гент)
|27.12.2022
|1' -79'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.08.2022
|77' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)