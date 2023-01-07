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    Гастон Авила - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Гастон
    Фамилия Авила
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 2001 (21 год)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Антверпен 5:0 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 46' - 90' Антверпен 2:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 1' - 90' Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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