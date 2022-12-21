Майлз Либерн - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Майлз
|Фамилия
|Либерн
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 2003 (19 лет)
|Имя
|Майлз
|Фамилия
|Либерн
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -63'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|34'