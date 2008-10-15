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    Джованни ван Бронкхорст - статистика

    Защитник
    Имя Джованни
    Фамилия ван Бронкхорст
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нидерланды 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2009 1' -46' Нидерланды 2:0 Норвегия
    28.03.2009 1' -90' Нидерланды 3:0 Шотландия
    15.10.2008 1' -90' Норвегия 0:1 Нидерланды
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