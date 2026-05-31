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Испания. Сегунда
Команды
Сарагоса
Карлос Помарес
Статистика
€ 200 тыс
Карлос Помарес - статистика
Сарагоса
5 декабря 1992 (33), Валенсия
#15 | Защитник
183 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
17
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
38' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
80' - 90'
80'
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Кордоба
1 : 0
11.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
1 : 1
02.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
2 : 0
29.03.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
14.03.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 3
10.01.2026
Сарагоса
77' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
1 : 1
21.12.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 59'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
1' - 65'
29'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
1 : 2
22.11.2025
Сарагоса
1' - 90'
77'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
1 : 0
16.11.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2025
Сарагоса
1' - 90'
22'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
0 : 2
02.11.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 46'
13'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Сарагоса
0 : 0
15.09.2025
Альбасете
1' - 83'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
1' - 77'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 3
23.08.2025
ФК Андорра
1' - 61'
61'
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
17.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
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