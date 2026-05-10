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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Вити Росада
Статистика
€ 1,50 млн
Вити Росада - статистика
Лас-Пальмас
16 сентября 1997 (29)
#17 | Нападающий
171 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
30
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
ФК Андорра
5 : 1
10.05.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 2
27.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
17.04.2026
Леганес
59' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 65'
Испания. Сегунда, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
05.04.2026
Уэска
1' - 90'
53'
Испания. Сегунда, 33 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
02.04.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эйбар
3 : 1
29.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
17'
Испания. Сегунда, 31 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Альбасете
2 : 1
16.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 86'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
21.02.2026
Кастельон
1' - 63'
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
74' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг
4 : 1
18.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 22'
21'
Испания. Сегунда, 21 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
20.12.2025
Леонеса
1' - 89'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
1' - 79'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
64' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кастельон
1 : 0
30.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
21.11.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
54' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
09.11.2025
Расинг
1' - 78'
Испания. Сегунда, 12 тур
Спортинг
0 : 0
02.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Уэска
1 : 1
24.10.2025
Лас-Пальмас
71' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
19.10.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
0 : 0
10.10.2025
Лас-Пальмас
1' - 65'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
1' - 65'
Испания. Сегунда, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
27.09.2025
Альмерия
83' - 90'
90'
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