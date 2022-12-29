Георгиос Корнезос - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Корнезос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Корнезос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)