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    Георгиос Корнезос - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Георгиос
    Фамилия Корнезос
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 90' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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