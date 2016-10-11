Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000