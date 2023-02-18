Люк Макнелли - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Макнелли
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Макнелли
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|45'
|07.04.2023
|1' - 90'
|Суонси
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|0:4
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|14
|0
|0
|1
|0
|Бернли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|45'
|07.04.2023
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.04.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:4
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|18.03.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:4
|Ковентри (Ковентри)
|14.03.2023
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|11.03.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.03.2023
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|22.10.2022
|89' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:4
|Бернли (Бернли)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.08.2022
|90' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)