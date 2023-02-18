Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Люк Макнелли - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Люк
    Фамилия Макнелли
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1999 (23 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 90' Ковентри 2:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 41 тур
    45'
    07.04.2023 1' - 90' Суонси 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 1' - 90' Ковентри 0:4 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 39 тур
    18.03.2023 1' - 90' Блэкпул 1:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 14 0 0 1 0
    Бернли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    45'
    07.04.2023 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.04.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:4 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    18.03.2023 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:4 Ковентри (Ковентри)
    14.03.2023 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    11.03.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.03.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    28.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.02.2023 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    22.10.2022 89' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:4 Бернли (Бернли)
    16.08.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.08.2022 90' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Бернли (Бернли)
    06.08.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    • Читайте нас: 