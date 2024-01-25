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    Доминик Сади - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Сади
    Команда Борнмут
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Фулхэм 3:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.01.2024 83' - 90' Борнмут 5:0 Суонси Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2024 83' -90' Борнмут (Борнмут) 5:0 Суонси (Суонси)
    Россия
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