Доминик Сади - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Сади
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (20 лет)
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Сади
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Фулхэм
|3:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.01.2024
|83' - 90'
|Борнмут
|5:0
|Суонси
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2024
|83' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|5:0
|Суонси (Суонси)