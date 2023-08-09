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    Элкан Бэггот - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Элкан
    Фамилия Бэггот
    Команда Бристоль Роверс
    Состав Основной
    Родной город Бангкок
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 2002 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 1:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 0:2 Флитвуд Англия. Первая лига, 18 тур
    27'
    03.02.2024 90' - 90' Эксетер Сити 0:1 Бристоль Роверс Англия. Первая лига, 31 тур
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