Элкан Бэггот - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Элкан
|Фамилия
|Бэггот
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бангкок
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2002 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Элкан
|Фамилия
|Бэггот
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бангкок
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:2
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 18 тур
|27'
|03.02.2024
|90' - 90'
|Эксетер Сити
|0:1
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|60' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|79'
|26.09.2023
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|88'
|29.08.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:3
(1:3)п
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.08.2023
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Бристоль Роверс (Бристоль)