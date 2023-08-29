Дэниэл Ойегоке - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Ойегоке
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (21 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Ойегоке
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брэдфорд Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2023
|1' -90'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.08.2023
|73' -90'
|Рексхэм (Рексхэм)
|1:2
(3:4)п
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|205'