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    Дэниэл Ойегоке - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Дэниэл
    Фамилия Ойегоке
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 2003 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брэдфорд Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2023 1' -90' Брэдфорд Сити (Брэдфорд) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.08.2023 73' -90' Рексхэм (Рексхэм) 1:2
    (3:4)п    		 Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
    205'
    Россия
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