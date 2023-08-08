Джек Сенга-Нгойи - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Сенга-Нгойи
|Команда
|Рединг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Сенга-Нгойи
|Команда
|Рединг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|1' -66'
|Рединг (Рединг)
|2:3
(1:3)п
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|08.08.2023
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:4
|Рединг (Рединг)