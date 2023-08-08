Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Джек Сенга-Нгойи - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Джек
    Фамилия Сенга-Нгойи
    Команда Рединг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 2004 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2023 1' -66' Рединг (Рединг) 2:3
    (1:3)п    		 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    08.08.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:4 Рединг (Рединг)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+