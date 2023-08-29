Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Ипсвич Таун
Рединг - Ипсвич Таун: обзор матча 29 августа 2023
Рединг
29.08.2023, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
2'
Б. Уильямс (АГ)
87'
К. Эхибхатиомхан
45+5'
C. Humphreys
59'
Ф. Ладапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рединг - Ипсвич Таун
ГОЛ!
Д. Тэйлор
1:3
Пенальти не реализован!
Б. Эллиот
Пенальти не реализован!
C. Vickers
Пенальти не реализован!
S. Aluko
Пенальти не реализован!
Ч. Сэвидж
ГОЛ!
Л. Эванс
1:2
ГОЛ!
Х. Книббс
1:1
ГОЛ!
К. Чаплин
0:1
Желтая карточка
Т. Макинтайр
90'
+6
88'
Желтая карточка
Д. Эдмундсон
ГОЛ! 2:2!
К. Эхибхатиомхан
87'
Замена
J. Dorsett
️️️️
К. Абрефа
78'
77'
Замена
K. Jackson
️️️️
О. Хатчинсон
Желтая карточка
М. Крейг
76'
76'
Замена
К. Чаплин
️️️️
C. Humphreys
76'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Ф. Ладапо
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
B. Tuma
74'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Д. Сенга-Нгойи
66'
Замена
Х. Книббс
️️️️
T. Rushesha
65'
61'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Б. Уильямс
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ладапо
Замена
Э. Идом
️️️️
M. Carson
46'
46'
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Харнесс
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
C. Humphreys
41'
Желтая карточка
C. Humphreys
39'
Желтая карточка
Л. Эванс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Уильямс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
26
Basil Tuma
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
25
Taylan Harris
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
3-3-3-1
13
Бойс-Кларк
26
Макинтайр
3
2
Абрефа
27
Мбенг
14
Крейг
35
Сенга-Нгойи
26
18
4
Эллиот
14
4-3-1-2
1
Сликер
25
Эдмундсон
4
Болл
12
Бэггот
33
Уильямс
8
Эванс
20
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
45
Ладапо
10
Харнесс
3
17
Идом
17
Идом
3
35
Сенга-Нгойи
8
Сэвидж
8
Сэвидж
35
Сенга-Нгойи
26
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
26
14
8
Книббс
8
Книббс
14
2
Абрефа
3
3
2
Абрефа
33
Уильямс
4
Кларк
4
Кларк
33
Уильямс
20
Хатчинсон
19
19
20
Хатчинсон
20
8
Чаплин
8
Чаплин
20
10
Харнесс
23
23
10
Харнесс
45
Ладапо
33
Бродхед
33
Бродхед
45
Ладапо
Остались в запасе
Рединг
Ипсвич Таун
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Феми Азиз
ПВ
25
Taylan Harris
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
32
Вацлав Гладкий
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Феми Азиз
ПВ
25
Taylan Harris
ЦФ
Остались в запасе
32
Вацлав Гладкий
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Рединг - Ипсвич Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ипсвич Таун
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+