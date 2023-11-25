Диалланг Джайесими - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Диалланг
|Фамилия
|Джайесими
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Диалланг
|Фамилия
|Джайесими
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|90' - 90'
|Данди
|2:1
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
|07.02.2024
|84' - 90'
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|90'
|03.02.2024
|Был в запасе
|Росс Каунти
|0:1
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|27.01.2024
|35' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|24.01.2024
|1' - 85'
|Сент-Джонстон
|1:1
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джонстон
|10
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|90' -90'
|Данди (Данди)
|2:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|07.02.2024
|84' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|90'
|03.02.2024
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|27.01.2024
|35' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|24.01.2024
|1' -85'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Абердин (Абердин)
|20.12.2023
|1' -33'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|33'
|16.12.2023
|1' -72'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|06.12.2023
|1' -62'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|03.12.2023
|1' -73'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|40'
|25.11.2023
|86' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|28.10.2023
|1' -73'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|4:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|0:0
|Сент-Джонстон (Перт)