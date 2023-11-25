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    Диалланг Джайесими - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Диалланг
    Фамилия Джайесими
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1998 (25 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 90' - 90' Данди 2:1 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
    07.02.2024 84' - 90' Сент-Джонстон 0:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    90'
    03.02.2024 Был в запасе Росс Каунти 0:1 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    27.01.2024 35' - 90' Сент-Джонстон 1:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    24.01.2024 1' - 85' Сент-Джонстон 1:1 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
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