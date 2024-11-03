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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борэм Вуд - Лейтон Ориент
Борэм Вуд - Лейтон Ориент: обзор матча 03 ноября 2024
Борэм Вуд
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Лейтон Ориент
69'
Т. Марш
85'
Ч. О'Коннел
12'
С. Перкинс
49'
Д. Агьей
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борэм Вуд - Лейтон Ориент
ГОЛ!
И. Гэлбрейт
1:3
ГОЛ!
D. Pratley
1:2
ГОЛ!
J. Hare
1:1
Пенальти не реализован!
O. O'Neill
Пенальти не реализован!
C. Bush
ГОЛ!
Д. Джайесими
0:1
Пенальти не реализован!
T. Whelan
Замена
J. Hare
️️️️
Д. Ричардсон
115'
Замена
C. Clayden
️️️️
E. Sousa
110'
109'
Замена
D. Pratley
️️️️
Д. Болл
100'
Вторая желтая
Д. Суини
87'
Замена
Д. Хаппе
️️️️
Д. Симпсон
ГОЛ! 2:2!
Ч. О'Коннел
Пас отдал
T. Whelan
85'
Замена
M. Sagaf
️️️️
Т. Марш
80'
72'
Замена
Д. Джайесими
️️️️
С. Перкинс
72'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Д. Агьей
ГОЛ! 1:2!
Т. Марш
Пас отдал
O. Ilesanmi
69'
66'
Замена
J. Brown
️️️️
Б. Купер
65'
Замена
Z. Obiero
️️️️
Д. Донли
53'
Желтая карточка
Д. Суини
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Агьей
Пас отдал
С. Перкинс
Замена
Ч. О'Коннел
️️️️
J. Payne
40'
Желтая карточка
J. Payne
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Перкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борэм Вуд
1
Натан Эшмор
ВР
6
David Agbontohoma
ЦЗ
5
C. Bush
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Тайрон Марш
ЛВ
7
T. Whelan
ЦП
4
Jack Payne
ЦП
19
Erico Sousa
ЦП
3
Oluwafemi Ilesanmi
ЦФ
39
Lee Ndlovu
ЦФ
14
Kwesi Appiah
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Лейтон Ориент
24
J. Keeley
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Oliver O'Neill
ЦП
7
Даниэл Агьей
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Борэм Вуд
6
Чарли О'Коннел
ЦЗ
17
Charles Clayden
ЦЗ
11
John Goddard
ЦП
8
M. Sagaf
ЦП
24
Daniel Isaac
ЦП
23
Darius Cnanoshi
ЦП
12
Josh Hare
ЦФ
18
Junior Dixon
ЦФ
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
31
Makai Welch
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
35
Zech Obiero
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
3-3-1-3
1
Эшмор
6
5
2
Ричардсон
7
4
19
10
Марш
14
39
3
4-1-3-2
24
6
Симпсон
19
15
Купер
4
Болл
3
Суини
8
Гэлбрейт
7
9
Перкинс
10
Донли
7
Агьей
4
6
О'Коннел
6
О'Коннел
4
19
17
17
19
10
Марш
8
8
10
Марш
2
Ричардсон
12
12
2
Ричардсон
6
Симпсон
26
Хаппе
26
Хаппе
6
Симпсон
4
Болл
18
18
4
Болл
9
Перкинс
7
Джайесими
7
Джайесими
9
Перкинс
10
Донли
35
35
10
Донли
15
Купер
6
6
15
Купер
7
Агьей
23
Келман
23
Келман
7
Агьей
Остались в запасе
Борэм Вуд
Лейтон Ориент
11
John Goddard
ЦП
24
Daniel Isaac
ЦП
23
Darius Cnanoshi
ЦП
18
Junior Dixon
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
1
Zachary Hemming
ВР
31
Makai Welch
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
11
John Goddard
ЦП
24
Daniel Isaac
ЦП
23
Darius Cnanoshi
ЦП
18
Junior Dixon
ЦФ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
31
Makai Welch
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Главный тренер
Люк Гаррард
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Борэм Вуд - Лейтон Ориент
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 22 тур
Борэм Вуд
- : -
08.12.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
3 : 1
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Посещаемость:
2101
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Борэм Вуд
Лейтон Ориент
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17 января
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Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
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