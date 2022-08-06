Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Майки О'Нил - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Майки
    Фамилия О'Нил
    Команда Престон
    Состав Молодежный
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 2004 (19 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2022 86' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.12.2022 90' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Престон (Престон)
    03.09.2022 81' -90' Престон (Престон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    06.08.2022 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+