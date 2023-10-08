Лукас Черв - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Черв
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Черв
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|73' - 90'
|Виктория
|1:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|14
|2
|1
|6
|0
|Виктория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|73' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|16.12.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|63'
|13.12.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Слован (Либерец)
|09.12.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|78'
|25.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.11.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Слован (Либерец)
|05.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|28.10.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Слован (Либерец)
|21.10.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|86' 17'
|08.10.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:3
|Славия (Прага)
|72'
|30.09.2023
|1' -90'
|Карвина (Карвина)
|5:2
|Слован (Либерец)
|68'
|17.09.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Слован (Либерец)
|61'
|03.09.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:2
|Спарта (Прага)
|44'
|27.08.2023
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Слован (Либерец)
|06.08.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|1' -83'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Слован (Либерец)
|82'