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    Лукас Черв - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Черв
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 2001 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 73' - 90' Виктория 1:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 14 2 1 6 0
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 73' -90' Виктория (Пльзень) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    16.12.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 2:0 Слован (Либерец)
    63'
    13.12.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Слован (Либерец)
    09.12.2023 1' -90' Слован (Либерец) 5:3 Фастав (Злин)
    78'
    25.11.2023 1' -90' Слован (Либерец) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.11.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:1 Слован (Либерец)
    05.11.2023 1' -90' Слован (Либерец) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    28.10.2023 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Слован (Либерец)
    21.10.2023 1' -90' Слован (Либерец) 3:0 Виктория (Пльзень)
    86' 17'
    08.10.2023 1' -90' Слован (Либерец) 2:3 Славия (Прага)
    72'
    30.09.2023 1' -90' Карвина (Карвина) 5:2 Слован (Либерец)
    68'
    17.09.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Слован (Либерец)
    61'
    03.09.2023 1' -90' Слован (Либерец) 0:2 Спарта (Прага)
    44'
    27.08.2023 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 2:0 Слован (Либерец)
    06.08.2023 1' -90' Слован (Либерец) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    30.07.2023 1' -83' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Слован (Либерец)
    82'
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