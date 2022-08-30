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    Олли Арбластер - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Олли
    Фамилия Арбластер
    Команда Шеффилд Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 2004 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 3:1 Рексхэм Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
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