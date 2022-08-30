Олли Арбластер - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Олли
|Фамилия
|Арбластер
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Олли
|Фамилия
|Арбластер
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Рексхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|5:2
|Бернли (Бернли)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|4:0
|Рединг (Рединг)