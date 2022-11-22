Хассан Тамбакти - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Хассан
|Фамилия
|Тамбакти
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Хассан
|Фамилия
|Тамбакти
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|52'
|26.11.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|1' -90'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия