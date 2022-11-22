Фирас Аль-Бурайкан - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фирас
|Фамилия
|Аль-Бурайкан
|Команда
|Аль-Фатех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Фирас
|Фамилия
|Аль-Бурайкан
|Команда
|Аль-Фатех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|26.11.2022
|1' -90'
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|1' -88'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия
|48'