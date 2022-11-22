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    Фирас Аль-Бурайкан - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фирас
    Фамилия Аль-Бурайкан
    Команда Аль-Фатех
    Состав Основной
    Родной город Эр-Рияд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 2000 (22 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 1' -90' Саудовская Аравия 1:2 Мексика
    26.11.2022 1' -90' Польша 2:0 Саудовская Аравия
    22.11.2022 1' -88' Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
    48'
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